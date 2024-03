Livro distribuído pelo Ministério da Educação causa revolta entre pais (vídeo)

O autor e professor Jeferson Tenório é o autor do livro “O Avesso da Pele” (2020), obra que foi entregue na Escola Ernesto Alves integrando o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), e que acabou duramente criticada nessa sexta-feira, 1º, pela diretora do educandário, Janaina Venzon. O romance, que aborda centralmente o racismo estrutural conta com passagens que contém palavras de baixo calão e explicitam o ato sexual entre personagens, fato central das críticas. Assista ao vídeo!