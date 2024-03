Menor é flagrado com arma de fogo em escola em Teresina

Um menor de 11 anos, cuja identidade não foi revelada, foi flagrado portanto uma arma de fogo dentro da Escola Municipal Mocambinho, na zona norte de Teresina. A arma pertence a um policial.





Ao pi24h, o tenente Araújo, do 9º Batalhão da Polícia Militar, relatou que o diretor da escola foi quem viu a arma com o jovem. Ainda de acordo com o tenente, trata-se de uma pistola 9 milímetros.





A ocorrência foi atendida por policiais da Rocam, que recolheram a arma e conduziram o adolescente para os procedimentos legais. A arma, de uso exclusivo das forças de segurança, pertence a um policial. A mãe da criança é diarista e neste momento, a arma pode ter sido pega pelo menor de idade, que levou o objeto para a escola.





Ninguém ficou ferido . A mãe e a criança foram levados à Central de Flagrantes.





Pi24h