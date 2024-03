Mulher morre após choque e corpo é transportado em rede no MA

Uma mulher identificada como Maria Rosa, 30, morreu após sofrer um choque em um tanque de lavar roupas no Povoado Anajá, no município de Joselândia, no Maranhão. O caso aconteceu na última quarta-feira, dia 28.





De acordo com testemunhas, a mulher tentou desligar o tanque quando sofreu o choque elétrico. Ela ainda foi socorrida por vizinhos, mas morreu no local, na zona rural de Joselândia.





Com a estrada de acesso ao povoado interditada, impedindo o trânsito de carros, o corpo teve que ser transportado em uma rede. Os familiares conseguiram fazer o translado para o Povoado Bonito. No local, o corpo foi velado. Em nota, a Prefeitura de Joselândia disse que não houve solicitação de um carro para o translado e que a família resolveu fazer por conta própria o transporte do corpo de Maria Rosa.





