Fevereiro tem recorde histórico de queimadas na Amazônia, aponta Inpe

No mês de fevereiro deste ano, a Amazônia testemunhou um evento alarmante com o registro de 3.158 focos de queimadas, marcando o maior número para o período desde que os registros começaram a ser feitos em 1999, de acordo com os dados do Monitoramento dos Focos Ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), atualizados nesta sexta-feira (1º/3).





Comparativamente, em fevereiro de 2023, foram detectados 734 focos de queimadas, representando um aumento significativo de 330%. A média histórica para o mês é de 807 focos de calor.





A Amazônia, que responde por 57,1% de todos os focos de queimadas do país, está à frente, seguida pelo Cerrado (20,2%), Caatinga (9,3%), e Mata Atlântica (8,8%).





Roraima lidera o número de focos de queimadas, com 2.057 detectados em fevereiro de 2024, segundo o Inpe. O estado enfrenta incêndios florestais agravados pela prolongada estiagem do último ano, intensificada pelo fenômeno climático El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).





Na região, há 251 combatentes atuando, e duas brigadas dedicam-se exclusivamente à proteção da terra indígena Yanomami, entre Roraima e Amazonas.





Além de Roraima, outros estados da Amazônia Legal também enfrentam desafios significativos. Mato Grosso registrou 863 focos, seguido pelo Pará, com 260 focos de queimadas no último mês.





Este aumento expressivo de queimadas ocorre em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre políticas públicas para a preservação do bioma. Na quinta-feira (29/2), a ministra Cármen Lúcia destacou seu voto de abril de 2022, reconhecendo a violação massiva de direitos no combate ao desmatamento ilegal na região, mas também observou as medidas adotadas pela atual gestão para proteger o bioma.





