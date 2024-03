Pastor é morto a facadas pelo próprio neto de 17 anos

O pastor João Rodrigues, da Igreja Pentecostal Evangélica Deus é Vida, em Viana, no interior do Maranhão, foi assassinado a facadas por seu neto, na noite da última terça-feira, 27. O crime aconteceu na casa do pároco, situada ao fundo da igreja onde o pastou exercia a função de líder religioso.





Segundo a Polícia Civil do Estado, o adolescente de 17 anos desferiu dois golpes de arma branca contra o seu avô, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, uma equipe da Polícia Militar conseguiu apreender o adolescente, que foi levado à sede da Delegacia Regional de Viana.





Em depoimento, o pai do jovem disse que o filho possui problemas psiquiatrícos e com uso de drogas. Nesta quarta-feira, 28, outros familiares e testemunhas estão sendo ouvidos pela Polícia Civil. O adolescente continua apreendido à disposição do Poder Judiciário.





A morte gerou comoção na cidade. A Prefeitura de Viana divulgou uma nota de pesar pelo falecimento. "O Pastor João Rodrigues foi um estimado e honrado cidadão vianense, e sua partida deixa uma lacuna em nossa cidade. Que Deus conforte os corações daqueles que estão sofrendo com essa perda irreparável e que a memória e o legado do Pastor João Rodrigues permaneçam como exemplo de fé e dedicação", diz parte da nota.





O Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Viana (Coplev) também comentou o caso, dizendo se solidarizar com pesar pela "partida do nobre colega de ministério".





