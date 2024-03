“Não seja vi@do”: goleiro histórico dispara contra Vini Jr

Chilavert, goleiro histórico do Paraguai e Vélez Sarsfield, além de três vezes melhor do mundo na posição, criticou Vinícius Júnior de maneira homofóbica após desabafar em coletiva de imprensa nessa segunda-feira (26/3) sobre ataques racistas direcionados a ele. A publicação também tem contexto machista.





Nas redes sociais, Chilavert escreveu: “Pão e circo, o primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Não seja viado, futebol é para homens”.





Nos comentários, algumas pessoas concordaram com a fala homofóbica e sexista de Chilavert. “100% de acordo. Futebol é para homens” e “Ótimo, Chila”, foram algumas das postagens.





“Cada vez eu tenho menos vontade de jogar”





Os novos ataquem vêm um dia após Vinícius Júnior, da Seleção Brasileira e do Real Madrid, ir às lágrimas. Na segunda-feira (25/3), Vini chorou durante coletiva de imprensa, que antecede o amistoso Espanha x Brasil marcado para reforçar o compromisso contra a violência e o racismo no futebol, após casos recorrentes de ataques racistas à estrela do Real Madrid.





“É cada vez mais triste. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar”, desabafou o camisa 7.





“Acredito que seja muito triste tudo que eu venho passando a cada jogo, cada dia, a cada denúncia vai aumentando. É muito triste, mas não só eu, mas todos os negros que sofrem no dia a dia o racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros passam no mundo”, detalhou.





