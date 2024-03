SOBRAL-CE: Denúncia de sucateamento de parte da frota da Transol

Segundo a denúncia a demora nos pontos de ônibus é causada pela falta de veículos que estão parados com problemas mecânicos na garagem.

O Sistema Paraíso recebeu denúncia, de uma fonte, de que parte da frota da Transol está sucateada, o que está causando problemas como atrasos devido à falta de veículos nas linhas e ônibus rodando com problemas mecânicos. Segundo a denúncia tem carros com pneus “no arame”, perigo iminente de acidente.





De acordo com a fonte a situação é tão precária que alguns carros com menos de cinco anos de uso estão sendo desmontados para tirar peças para os outros, mostrando o retrato do descaso com a frota e com a qualidade do serviço para os usuários.





Na manhã desta segunda-feira (11), o repórter Chico Nildo flagrou um dos veículos no ponto de parada da rua Cel José Silvestre no Mercado Central em manutenção da troca de um pneu, que estava “no arame” conforme denunciado.





Na semana passada uma moradora do bairro Renato Parente reforçou a denúncia para o Sistema Paraíso. Ela afirmou que ao reclamar da demora para um motorista, ele informou que só tinha um ônibus disponível na rota e que e os outros estavam com defeitos.





Pneus estourados não é o único problema dos veículos, os usuários da Transol já registraram portas que não fecham com o carro em movimento, ar-condicionado sem funcionar, molas da suspensão quebradas, entre outros.





A assessoria de imprensa da Secretaria de Trânsito e Transporte (Setran), não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Fonte: Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso