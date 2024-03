VIOLÊNCIA: Sobral já registra sete homicídios em março de 2024

Os dados, ainda não confirmados pela SSPDS, estão de acordo com registros da imprensa sobralense.

O mês de março de 2024 já registra sete homicídios, enquanto que no mesmo período do ano passado não houve homicídios. Já comparado a 2022 que registrou 3, teve um aumento de 133%. Os dados de 2022 e 2023 são oficiais da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).





De acordo com os registros da imprensa local, dados não comfirmados pela SSPDS, além dos homicídios, neste mês de março, já houveram três tentativas das quais as vítimas ainda continuam internadas em unidades hospitalares de Sobral.





Janeiro deste ano de acordo com levantamento do Portal Paraíso, foi o mais violento em 10 anos quando comparado aos janeiros de 2014 a 2023.





A primeira tentativa de homicídio de março aconteceu na noite do dia 3 no Centro do Idoso no bairro Sumaré. A segunda tentativa aconteceu na manhã de sexta-feira (8), quando um jovem identificado apenas como Ezequiel foi atingido por cinco disparos de arma de fogo, na avenida John Sanford, próximo à Escola Netinha Castelo. A vítima segue internada no Hospital Regional de Sobral (HRN).





No sábado (9), um jovem, ainda não identificado pelo Portal Paraíso, foi baleado no bairro Dom Expedito nas proximidades do Palmeiras Country Club. A vítima foi socorrida por populares para o hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





O primeiro homicídio de março aconteceu na manhã do dia 5, quando o catador de lixo, Francisco Antônio Madeira Braz foi morto a tiros no bairro do Simaré. O segundo crime violento letal intecional aconteceu na tarde do dia 6, no bairro Padre Palhano vitimando Francisco Andrei Clementino da Silva, 19. O jovem foi executado por indivíduos em um carro de cor vermelha, modelo e placa não identificados.





O terceiro e quarto homicídios aconteceram na manhão do dia 9 vitimando Tiago Robson Gomes de Lima, 37, e Antônio Ismael Justo da Silva, 21. O quinto aconteceu ainda no dia 9, no bairro Dom José I, quando Carlos Alberto Furtado Casseano, 26, foi atingido por vários disparos de arma de fogo.





O sexto homicídio aconteceu na madrugada do dia 10, quando um jovem identificado por Bruno Sena, 26, foi assassinado a tiros na localidade de Recreio no Distrito de Rafael Arruda. O sétimo e último homicídio aconteceu na tarde desta terça-feira (12), no distrito de Jaibaras. A vítima foi identificada por Mateus Moreira Borges, 26. de acordo com informações, o jovem aguardava o ônibus para ir ao trabalho quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso