Usuária da Transol denuncia demora e o péssimo estado dos ônibus

Uma dona de casa, usuária do Transporte Urbano de Sobral (Transol), moradora do bairro Renato Parente, denunciou para o Sistema Paraíso a demora e péssimo estado dos ônibus. A dona de casa que pediu para preservar sua identidade disse que na rota são quatro ônibus e tem dias que apenas um atende toda a demanda do bairro.





Além de terem que amargar a demora, os moradores ficam expostos ao sol, chuva e a assaltos que são comuns na região. O problema prejudica trabalhadores e os pais de alunos que dependem do serviço para se locomoverem. Segundo a denunciante quando há redução na frota, não é avisado para que pelo menos evite o constrangimento de terem que esperar tanto tendo ainda o risco de não pegar a condução por causa da lotação.





“São quatro ônibus, mas tem dias que tem três, dois e às vezes apenas um e quando vem é lotado, não conseguimos entrar com crianças pequenas da escola. A gente leva chuva e reclamamos para os motoristas, mas eles falam que não é com eles. Eles afirmam que quando chegam na garagem só tem um ônibus e às vezes o peneu tá furado. É complicado porque tem muitas pessoas que trabalham e precisam chegar no horário e não conseguem”, disse a dona de casa.





A assessoria da Secretaria de Trânsito e Transporte de Sobral não atende às tentativas de contato do Sistema Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso