Advogado é preso por suspeita de matar vizinho por causa de cachorro

O advogado Luis Hormindo França da Costa, de 33 anos, foi preso por suspeita de matar o vizinho Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, após os dois discutirem porque o cachorro da vítima estava sem coleira e focinheira em Vitória (ES).





Marília Pepino, viúva de Manoel, contou que eles estavam com o cachorro em uma praça no sábado (20/4), quando Luis chegou e fez reclamações sobre o animal.





Segundo Marília, a discussão piorou, e Manoel foi em casa buscar uma arma. Em seguida, ele e Luis trocaram tiros. O suspeito disse à polícia que o vizinho teria atirado primeiro, enquanto a viúva alegou o contrário.





Moradores da região contaram mais de 30 tiros no momento. Amigos e familiares falaram às autoridades que Luis e Manoel já haviam discutido antes pelo mesmo motivo.





Com a repercussão, o governador do estado, Renato Casagrande (PSB), comentou o caso no X (antigo Twitter), neste domingo (21/4).





“A troca de tiros em um bairro nobre de Vitória que resultou na morte de um dos envolvidos evidencia a cultura da violência presente na sociedade. Também é preciso registrar que a facilidade de acesso às armas torna desentendimentos entre as pessoas momentos de risco extremo. Combater a violência é dever do Estado, mas também de cada um de nós”, afirmou.





