Homem é esfaqueado por mulheres em motel após se negar a enviar Pix

Um homem de 21 anos foi esfaqueado por duas mulheres depois de se encontrar com elas em um motel na cidade de Paraíso do Tocantins. De acordo com informações da Polícia Militar, as agressões teriam ocorrido porque o rapaz se negou a pagar o pix combinados com as suspeitas.



Por volta das 23h40 desta sexta-feira (19/4), a polícia foi chamada por um funcionário do motel. Segundo o portal G1, ele relatou ter ouvido gritos em um dos quartos e foi checar. Ao chegar o local o homem estava no chão, com três perfurações nas costas.

A vítima relatou aos policias que as duas mulheres, uma delas trans, tentaram forçá-lo a fazer a transferência. Sem obter êxito na operação, as duas o esfaquearam e fugiram do motel. O rapaz foi levado para o Hospital Regional de Paraíso. As mulheres ainda não foram identificadas.

Metrópoles