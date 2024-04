Cachorro adotado por padre participa de missas

O cachorrinho Jhonny se tornou atração entre fiéis que frequentam a Paróquia Santa Ana e São Joaquim, em Barretos, no interior de São Paulo. Ele foi adotado pelo padre da igreja, Luiz Paulo Soares, em 2021, e desde então foi “criado livre” para andar nas ruas próximas.





Segundo o padre, assim que o sino toca e a missa começa, o cãozinho fiel reconhece que é hora de voltar para acompanhar a missa. Ele passeia pelas cadeiras dos fiéis e pelo altar, confortando e recebendo carinhos dos membros.





“Ele está sempre durante as missas, pode ser que ele, às vezes, chegue um pouquinho atrasado, saia um pouquinho antes, mas em todas as missas ele está presente”, conta o padre para a EPTV.





Luiz Paulo costuma levar ração no carro para os animais de rua. O padre já cuida de outros 15 cachorros abandonados. Ele lembra que Jhonny começou a aparecer perto de uma capela em Barretos.





“Ao debruçar para dar ração e deixar a porta traseira aberta, ele pulou dentro do carro e eu sempre gostei muito de cachorro e já uni o útil ao agradável”, conta.





Jhonny, que tem mais de 10 anos de idade, chegou com a saúde debilitada: estava com a doença do carrapato, problema intestinal e também um sopro no coração. Com carinho e o tratamento certo, melhorou e ganhou espaço na paróquia.





“Na hora das missas, ele tem o costume de ir pra igreja e ficar aqui. Caso o contrário, durante o dia, quando ele tem vontade de ficar aqui dentro, ele fica. Vou atender confissão e ele até entra dentro da sala”, conta Luiz Paulo ao g1 Ribeirão Preto e Franca.





Foi durante uma missa que surgiu o apelido: “cãoroinha”. “Aí a gente inventou uma roupinha pra ele e deixa ele ali. O tempo todo ele está no meio dos fiéis ou está ali deitado em cima do altar.





