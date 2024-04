PC-CE faz ofensiva contra facção que obrigou comércios a fecharem

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, nesta sexta-feira (19), um homem suspeito de ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que compartilhou mensagens com teor de ameaças, obrigando estabelecimentos comerciais a fecharem em Sobral. Com ele, foi apreendido também uma quantidade de entorpecentes. A ação contou com o apoio tático da Polícia Militar do Ceará (PMCE).





Após os levantamentos realizados pelo Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), da Delegacia Regional de Sobral, os policiais civis identificaram um homem que estava compartilhando mensagens em redes sociais, com teor de ameaças e vinculadas a facção criminosa carioca. Com as informações apuradas, os policiais empreenderam diligências, com o apoio de uma composição da Polícia Militar, e localizaram o suspeito.





O homem, de 22 anos, possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, foi encontrado em uma residência particular e, no local, os policiais apreenderam seis pacotes de cocaína prontos para serem comercializados. Diante da situação, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de integrar organização criminosa e tráfico ilícito de drogas.





Ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil seguirá com as investigações em andamento com o intuito de identificar e capturar outros suspeitos de envolvimento com crimes na região.





Comércios permaneceram fechados





Apesar da rápida resposta das forças de segurança pública, comércios continuaram fechados nesta sexta-feira (19), em bairros como Alto do Cristo, Sinhá Sabóia, Terrenos Novos, Parque Silvana, entre outros.





CONFIRA FOTOS





Escolas Sesi e Senai fechadas





Por meio de comunicado, as escolas Sesi e Senai de Sobral informaram a suspensão das atividades previstas para esta sexta-feira (19). O retorno acontece somente na próxima segunda-feira (22).





Confira comunicado: