Dona de cab4ré é candidata a vereadora em MT em partido cristão; veja vídeo

A empresária Ju Moraes, famosa em Mirassol D" Oeste (297 km de Cuiabá) por ser proprietária do cabaré "Pé de Manga", anunciou que será candidata a vereadora nas eleições de outubro pelo partido Democracia Cristã (DC).





Por conta de críticas nas redes sociais, Ju Moraes anunciou que está disposta a processar autores de comentários maldosos.





"Se vocês não pararem com essas piadinhas e ataques eu vou buscar os meus direitos na Justiça e vocês vão pagar por isso, porque em primeiro lugar, o ser humano tem que ter respeito e me respeitar assim como eu respeito todo mundo", avisou a empresária.





O estabelecimento fica localizado no bairro Jardim São Paulo e é considerada a "zona mais famosa da região Oeste de Mato Grosso".





Ju Moraes é natural de Cáceres, cidade vizinha e toca o bar há quase 20 anos. Ela conta que o local não é o primeiro e nem o último a existir na cidade e que nunca foi na casa de ninguém 'cooptar clientes'.





"Sou uma pessoa direita, digna, pago minhas contas, batalhei durante esses 18 anos que estou aqui no meu bar, que eu construí. Nunca atrasei o lado de ninguém, nunca prejudiquei ninguém, nunca busquei ninguém na casa de ninguém, vem aqui quem quer e o meu estabelecimento não será o primeiro e nem o último a funcionar em Mirassol", desabafou a pré-candidata. Por fim, a empresária pediu respeito, pois paga seus impostos como qualquer outro cidadão e não é melhor e nem pior do que ninguém. "Se as pessoas querem fazer críticas façam de outras maneiras, porque eu garanto que tenho muito mais palavra do que muitas pessoas que têm por ai", afirmou a empresária.