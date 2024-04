Elon Musk convida Moraes após embate: “Vamos debater isso abertamente”

Empresário relatou que a rede social recebia demandas de Moraes “para suspender as contas de membros do Parlamento e grandes jornalistas”.

O bilionário Elon Musk, CEO do X (antigo Twitter), convidou, nesta segunda-feira (8/4), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para conversar “abertamente” sobre os pedidos de restrições impostos pela Suprema Corte.





“Este é o cerne do problema. O que você diz @Alexandre? Vamos debater isso abertamente”, escreveu o empresário no perfil dele no X em resposta a outra publicação em que ele explica como eram feitos os pedidos de Moraes.





Esse convite ocorre após o bilionário ameaçar descumprir decisões da Corte e atacar o magistrado. Em diversas publicações, o bilionário chegou a questionar suposta “censura” no Brasil, dizendo que o ministro “traiu a Constituição” e defendeu até um impeachment de Moraes.





Elon Musk incluído em inquérito





Depois desse embate nas redes sociais, Moraes incluiu o nome do empresário no inquérito que investiga as milícias digitais.





Ainda na resposta do dono do X, é possível escutá-lo relatando que a plataforma continuava recebendo “demandas para suspender as contas de membros do Parlamento e grandes jornalistas”, acrescentando que não era permitido “dizer que era um pedido de Alexandre de Moraes”.





“Continuamos recebendo essas demandas deste juiz Alexandre – este é o nome dele no Twitter, @Alexandre – para suspender contas imediatamente. Normalmente duas horas para suspender uma conta ou enfrentaríamos multas pesadas”, afirmou.





Ele prossegue: “Estávamos recebendo demandas para suspender as contas de membros do Parlamento e grandes jornalistas. E além disso não podíamos dizer que era um pedido de Alexandre de Moraes, tínhamos que fingir que era por violação de nossos Termos de Uso. E essa foi a gota d’água e dissemos "não".





(Folha do Estado)