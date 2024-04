Mãe é morta a facadas e filha adolescente fica ferida após casa ser invadida por criminosos no Ceará

Uma mulher de 43 anos foi morta a facadas e a filha dela, de 14 anos, ficou ferida após a casa delas ser invadida por criminosos armados no Sitio Buriti, zona rural da cidade de Ubajara, no interior do Ceará, na noite deste domingo (7).



Conforme policiais militares que atenderam a ocorrência, as vítimas estavam na residência quando dois homens chegaram em uma moto e invadiram o imóvel. Durante a ação, eles atacaram Isalene Fernandes da Costa Silva com golpes de faca. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já a adolescente, além de ser ferida com facadas, também sofreu violência sexual. A jovem foi socorrida para um hospital da região em estado grave. Os suspeitos fugiram. A polícia faz buscas na região para identificar e capturar o criminosos.

G1 Ceará