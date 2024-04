Marido é preso após jogar ventilador e ferir esposa durante briga

Um homem foi preso após jogar um ventilador na esposa. A ocorrência foi registrada no domingo (7/4), no bairro do Poço, em Maceió (AL). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava bebendo com o companheiro na casa de familiares e, quando chegou à residência do casal, teve um desentendimento com ele.



Ainda segundo a vítima, durante a briga, o marido jogou um copo e um ventilador em cima dela e de uma criança que estava em seu colo.

Em meio à situação, a mulher foi levada a uma unidade de saúde, pois apresentava um corte nas costas, enquanto o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado por violência doméstica.

Metrópoles