Flamengo e Palmeiras sagraram-se campeões; confira número de títulos em sete anos

No último domingo, Flamengo e Palmeiras sagraram-se campeões estaduais, ampliando suas sequências de títulos desde 2018. Curiosamente, ambos acumulam 12 conquistas ao longo desses sete anos.





O Palmeiras lidera nos estaduais, com cinco títulos contra quatro do Flamengo. No Brasileirão, o time paulista também está à frente, com três a dois. Nas Libertadores e nas Copas do Brasil, as equipes empatam em dois a dois. O Flamengo se destaca nas Supercopas, com duas conquistas contra uma do Palmeiras, além de vencer também na Recopa, com uma taça contra nenhuma do Palmeiras.





Confira as conquistas de cada clube nos últimos anos:





Flamengo:

2019: Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Libertadores

2020: Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro

2021: Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil

2022: Libertadores e Copa do Brasil

2024: Campeonato Carioca

Palmeiras: