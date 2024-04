Idosa morre após ser atropelada na calçada e arrastada por cerca de 30 metros

Uma idosa de 73 anos morreu após ser atropelada na calçada por um carro e arrastada por cerca de 30 metros na tarde deste domingo (7) no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas (MG). O motorista do veículo estava embriagado e usava CNH falsa.





Segundo informações da Polícia Militar, o carro, que estava descontrolado, primeiro bateu contra outro veículo na Rua José Egydio Pereira. Em seguida, com o impacto, o veículo subiu na calçada e atingiu a idosa, que foi arrastada por cerca de 30 metros.





Ainda conforme a polícia, o veículo só parou ao bater contra um ônibus que estava estacionado.O Samu foi acionado e constatou a morte da idosa ainda no local.





Já o motorista do carro que atropelou a idosa, um homem de 58 anos, foi encaminhado para a Santa Casa da cidade com ferimentos na cabeça.





Para a polícia, o motorista do Monza disse que o carro apresentou problemas no sistema de freios e por isso perdeu o controle da direção, causando o acidente. Ele também assumiu que consumiu bebidas alcoólicas por volta do meio-dia.





Ainda conforme a polícia, o carro estava com o licenciamento vencido e a carteira de motorista do condutor era falsa. O motorista foi preso.





G1