Mulheres são presas ao tentar entrar em presídio com drogas nas partes íntimas,

Duas mulheres foram presas em flagrante ao tentarem entrar na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, com cocaína escondida nas partes íntimas.





De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, Alessandra Costa de Sousa e Francisca Valdirene da Silva foram flagradas pela polícia penal ao passarem pelo scanner corporal instalado na unidade prisional.





O equipamento constatou que Alessandra estava transportando 20 gramas de cocaína em um invólucro no órgão genital. Já Francisca Valdirene levava 100 gramas do entorpecente em uma embalagem no ânus.





Após constatar a presença da droga, as visitantes foram levadas ao banheiro, onde expeliram o material. Em seguida, elas foram encaminhas à Delegacia de Polícia Civil, para a autuação no crime de tráfico de drogas.





Alessandra e Valdirene passaram por audiência de custódia neste domingo (7). A primeira teve a liberdade provisória concedida, sem a necessidade do pagamento de fiança. Já a outra deverá cumprir prisão domiciliar.





G1