Prefeitura de Sobral divulga processo seletivo para Centro de Acolhimento Temporário de Cães e Gatos

A Prefeitura de Sobral, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), está com inscrições abertas até o dia 15 de abril para o Processo Seletivo destinado à contratação de profissionais que irão atuar no Centro de Acolhimento Temporário (CAT) de Cães e Gatos de Sobral.





A seleção visa preencher um total de 5 vagas, além de formar um cadastro de reserva para os cargos de médico veterinário (1 vaga - nível superior) e auxiliar de veterinário (4 vagas - nível médio). Os interessados devem realizar suas inscrições através do site: http://selecao.sobral.ce.gov.br . Durante o processo de inscrição, os candidatos devem fornecer todas as informações solicitadas no formulário online e anexar os documentos requeridos de acordo com o edital, no formato de imagem (png, jpg, jpeg, tif) ou arquivo em PDF.





A taxa de inscrição é de R$ 90,00 e deve ser paga mediante Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que pode ser gerado diretamente pelo site:

http://servicos2.speedgov.com.br/sobral/sessao/login . O candidato deve realizar ou atualizar seu cadastro no Auto Atendimento Tributário do Sistema de Arrecadação Municipal para efetuar o pagamento.





Conforme estipulado pela Lei Municipal nº 223 de 01 de julho de 1999, os doadores de sangue que realizarem um mínimo de 02 (duas) doações em um período de 01 (um) ano estão isentos do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais, desde que dentro de um prazo de até 12 (doze) meses após a última doação. Para comprovação, é necessário apresentar uma certidão expedida exclusivamente pelos hemocentros, a ser anexada juntamente com a ficha de inscrição online no formato PDF.





O processo seletivo ocorrerá em duas fases: análise curricular e entrevista. Na análise curricular, serão considerados os critérios objetivos constantes nos Anexos II e III do edital, de acordo com o cargo almejado. Na segunda etapa, que consiste em entrevista presencial, programada para acontecer do dia 26 a 29 de abril na sala verde da sede da AMA, serão avaliados critérios como conhecimento técnico, disponibilidade e habilidades de relacionamento interpessoal dos candidatos.





Para detalhes sobre os critérios de pontuação, classificação dos candidatos, além do quadro de cargos, vagas, remuneração, área de formação, carga horária, atribuições e tempo de contratação, é essencial consultar o edital Nº 01/2024, publicado no dia 1º de abril no Diário Oficial do Município (DOM) Nº 1786, página 10.





Cronograma:





Inscrições: 8 a 15 de abril





Resultado Preliminar da Avaliação Curricular: 23 de abril





Interposição de Recursos contra o Resultado da Avaliação Curricular: 24 de abril





Resultado dos Recursos e Divulgação do Calendário de Entrevistas: 25 de abril





Entrevistas Presenciais: 26 a 29 de abril





Resultado Preliminar das Entrevistas: 30 de abril





Data Limite para Interposição de Recursos contra o Resultado das Entrevistas: 2 de maio





Resultado dos Recursos e Resultado Final do Processo Seletivo: 3 de maio

Inscrição auxiliar veterinário:

Inscrição médico veterinário:





EDITAL AQUI

