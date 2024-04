Medicamentos ficam mais caros a partir de hoje (1/4); veja como economizar

A partir desta segunda-feira, dia 1º, cuidar da saúde vai pesar mais no bolso do consumidor. Isso porque a partir desta data entra em vigor o novo teto de reajuste dos medicamentos, que neste ano ficou em 4,5%. Veja abaixo dicas para economizar





O percentual, o menor desde 2020, foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) da última quinta-feira, dia 28.





A aplicação do reajuste, no entanto, não é automática e nem imediata. As farmácias podem, por exemplo, reajustar de uma vez ou dividir repasse ao longo do ano. Os preços também podem sofrer alterações a depender, dentre outros fatores, da concorrência entre as empresas do setor.





“É importante o consumidor pesquisar nas farmácias e drogarias as melhores ofertas dos medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde”, explica Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma).





“Dependendo da reposição de estoques e das estratégias comerciais dos estabelecimentos, aumentos de preço podem demorar meses ou nem acontecer”.





Dicas para economizar na hora de comprar remédio