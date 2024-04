Motorista de aplicativo é feito refém no porta-malas do próprio carro durante assalto a motel

Um motorista de aplicativo foi mantido refém dentro do porta-malas do próprio carro durante um assalto a um motel localizado no bairro Passaré, em Fortaleza, neste sábado (30). Um homem e uma mulher suspeitos do crime foram presos por uma equipe da Polícia Militar. Bens de vítimas foram recuperados, dois suspeitos conseguiram fugir.



De acordo com a PM, os agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivasa (CPRAIO) foram acionados para uma ocorrência em um motel no bairro Passaré. Na ocasião quatro suspeitos, em um carro de aplicativo, entraram no estabelecimento e realizaram assalto aos clientes e funcionários do local O motorista de aplicativo estava recluso dentro do porta-malas do próprio veículo.

Quando os policiais militares chegaram ao motel, dois suspeitos fugiram pulando o muro do estabelecimento. O homem e a mulher foram capturados na ação e apreendida com eles uma faca e pertences de vítimas (smartphones, carteiras, joias).

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados no 30º Distrito Policial onde foi feita a autuação com base no artigo 157, parágrafo 2º e incisos II, V e VII.

Buscas são realizadas para tentar identificar e capturar os demais suspeitos do crime.

Portal GCMAIS