Micro-ônibus atropela participantes de procissão e deixa ao menos 5 mortos

Um micro-ônibus atropelou participantes de uma procissão na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde deste domingo de Páscoa (31). O acidente deixou, pelo menos, 5 mortos e mais de 20 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, que informou que todas as vítimas estavam no evento religioso e nenhuma dentro do veículo atropelador.



As informações são de que o motorista do micro-ônibus teria perdido o freio e atingido os participantes da procissão organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na avenida Domingos Fernandes. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver uma grande correria e pessoas desesperadas tentando prestar socorro às vítimas caídas na chão.

O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado às 17h09. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano do Recife foi chamado minutos antes, às 16h57, e enviou 10 ambulâncias das cidades do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, do Recife, do Cabo de Santo Agostinho e de Moreno.

Os feridos foram levados para três Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs): de Engenho Velho, Imbiribeira e Barra de Jangada.

GC Mais