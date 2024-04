Após desavença, homem ameaça vizinho e esfaqueia cachorro

Um homem, de 30 anos, morador de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi vítima de ameaça após discutir com um vizinho que queimava lixo no bairro. Irritado, o homem ainda esfaqueou o cachorro do vizinho na tarde dessa sexta-feira (29/3).



Segundo registro policial, o homem foi ameaçado com uma faca pelo vizinho. A ameaça, de acordo com ele, foi seguida de um ato de violência contra o animal de estimação. O cachorro foi golpeado na lateral direita, resultando em ferimento grave.

A vítima relatou que a discussão começou na manhã do mesmo dia, quando o agressor e seu irmão estavam queimando lixo, o que causou transtornos aos vizinhos. Essa situação já havia gerado conflitos entre eles anteriormente.

O animal ferido foi levado a uma clínica veterinária, onde precisou passar por cirurgia devido à gravidade da lesão. O incidente foi registrado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

