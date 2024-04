VI0LÊNCIA: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI ROUBADA EM SOBRAL

Na noite deste sábado, dia 21, por volta das 19h50, criminosos armados de revólver abordaram um cidadão e subtraíram uma motocicleta Honda NXR Bros 160 de cor preta e placa KWR8H78.





Os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas a moto e os bandidos não foram localizados.





Em tempo





Quem souber informações do paradeiro da moto roubada, entrar em contato com a polícia, através do telefone 190. O sigilo e o anonimato são garantidos.