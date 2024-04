Triplo homicídio é registrado em Guaiúba e vítimas são adolescentes

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Forças de Segurança estão em diligências para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento em uma ocorrência que culminou na morte de três pessoas, registrada na madrugada desse domingo (21), no município de Guaiúba, na região metropolitana de Fortaleza.





Na ocasião, três adolescentes, do sexo masculino, dois deles com 16 anos e um com 17 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram em uma via pública, no bairro Itacima. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. O caso está a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Guaiúba. As diligências contam com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3376-1921, da Delegacia Metropolitana de Guaiúba. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Via CN7