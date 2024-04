Coca-Cola anuncia que deixará segmento de laticínios no Brasil

Companhia venderá Verde Campo e holding suíça Emmi Group passará a ter 70% das ações da marca de produtos lácteos.

Desde o início de 2023, o cenário no Brasil tem sido de sinalização vermelha no mercado, com empresas enfrentando desafios e tomando medidas para se adaptarem a um ambiente econômico desafiador. Milhares de companhias têm anunciado sua saída do Brasil ou implementado cortes e remodelações, refletindo também os recuos crescentes observados ao longo deste ano de 2024.





Em meio a esses movimentos, a gigante suíça Emmi Group anunciou recentemente que sua subsidiária, Laticínios Porto Alegre, fechará a compra da marca brasileira Verde Campo, especializada em produtos lácteos saudáveis. A Verde Campo, que fazia parte do portfólio da Coca-Cola desde o final de 2015, agora mudará de mãos, com a saída da Coca desse segmento no Brasil.





Segundo o comunicado oficial, a operação envolve a aquisição de 70% da empresa pela Porto Alegre, enquanto os fundadores da Verde Campo manterão uma participação de 30% e um assento no Conselho de Administração. O valor da transação não foi divulgado publicamente.





A compra da Verde Campo, diz a Emmi, complementa suas operações no país, ampliando seu portfólio. Atualmente, a atividade brasileira da holding concentra-se na venda de queijos naturais, mussarela, requeijão, leite UHT, creme de leite, manteiga e soro de leite em pó.





A Laticínios Porto Alegre possui unidades de produção em várias cidades brasileiras, incluindo Ponte Nova, Mutum e Antônio Carlos, em Minas Gerais, além de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, e Valença, no Rio de Janeiro. A empresa emprega cerca de 1,9 mil colaboradores e registrou um faturamento líquido de R$ 1,4 bilhão em 2023.





A adição da Verde Campo ao portfólio da Porto Alegre, segundo os envolvidos, busca atingir uma linha de produtos premium, com forte apelo saudável, ainda mais diante do crescimento da marca nos centros urbanos, onde os consumidores têm buscado mais por produtos com alto teor de proteínas e zero lactose.





O acordo acontece em um momento de crescimento significativo no mercado de produtos saudáveis. De acordo com dados do Euromonitor International, mais de 20 mil produtos com adição de proteínas e outros suplementos foram lançados globalmente nos primeiros três meses de 2024, indicando uma demanda crescente por opções saudáveis.





No Brasil, o segmento registrou um aumento expressivo, com o número de SKUs desse nicho crescendo 110% em 2023 em comparação com o ano anterior, movimentando um total de R$ 4,3 bilhões no país.





Em nota, a Coca-Cola afirmou que a decisão de vender a Verde Campo faz parte de uma avaliação de seus ativos e que o acordo está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).