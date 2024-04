Governo do PT: Servidores do Detran do Ceará levam “surra” da PM por manifestação, VEJA VÍDEO

Na manhã desta segunda-feira, 22, durante manifestação dos servidores em greve do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em frente à Arena Castelão, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar utilizaram spray de pimenta contra os participantes e um dos agentes foi preso e levado ao 16° Distrito Policial (Dias Macêdo).





O protesto, iniciado por volta de sete da manhã, reunia cerca de 70 servidores denunciando a contratação temporária de vistoriadores para atuarem na fiscalização dos veículos, em substituição aos fiscais do Detran. A categoria está em greve desde 3 de abril. O protesto acontecia em frente ao Castelão por estar sendo o local onde estão sendo feitas as vistorias pelos terceirizados.





Os policiais militares teriam lançado o spray de pimenta por não serem atendidos no pedido para saída dos manifestantes do local. Os grevistas denunciaram a ação como “truculenta”.





Em vídeos, os agentes do Detran aparecem de braços dados, enfileirados, e recebendo jatos de spray no rosto. Uma servidora, mesmo deitada no chão, também recebeu borrifadas no rosto.





Após a prisão, cerca de 30 manifestantes se deslocaram até a delegacia, na avenida Alberto Craveiro, a poucos metros do estádio. O servidor foi autuado por desacato, teria permanecido cerca de uma hora na delegacia e liberado em seguida.





com informações O Povo

Governo do PT: Servidores do Detran do Ceará levam “surra” da PM por manifestação pic.twitter.com/5MQVQF0xru — Terra Brasil Noticias (@juniormelorn_) April 22, 2024