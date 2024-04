Vereador considera um absurdo a cobrança de zona azul em Sobral

O edil lembrou o valor que era cobrado anteriormente de R$ 1,00 e hoje custa R$ 3,00.

O vereador Mário Victor (MDB), usou o Plenário da Câmara Municipal de Sobral para criticar a cobrança da zona azul. De acordo com ele, com as 592 vagas existentes na cidade, a prefeitura arrecada por mês R$ 220 mil o que equivale por ano R$ 2.640.000,00.





O edil lembrou o valor que era cobrado anteriormente de R$ 1,00 e hoje custa R$ 3,00. Esse valor pode chegar a R$ 5,00 caso o proprietário do veículo compre o bilhete de flanelinhas ou em lojas. Apesar do valor e do número de vagas disponíveis na cidade, a demanda é grande tornando difícil o motorista encontrar um lugar para estacionar no Centro para comprar ou resolver algo.





O Portal Paraíso conversou com um técnico em manutenção que reclamou das restrições de estacionamento no Centro de Sobral e das multas aplicadas. “A cada dia fica difícil resolver alguma coisa no Centro porque a zona azul está tomando conta de toda a cidade. O prefeito se aproveita da necessidade que o povo tem de resolver suas coisas no Centro para cobrar taxas do cidadão”, lamentou o técnico em manutenção.





Mário Victor considerou um retrocesso durante a atual gestão que, segundo ele, trabalhou pensando em arrecadar. “A zona azul é mais uma benfeitoria do prefeito Ivo Gomes para os comerciantes de Sobral. Obrigado prefeito (tom de ironia). Acredito que daqui para a próxima gestão vai quebrar todos os comerciantes”, disse o vereador.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso