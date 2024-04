“V0vó da fa*ção” e f1lha são presas pelo Draco em Teresina

Operação Draco 107 cumpre sete mandados em Teresina e dois em Pedro I.

A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou no início da manhã desta terçafeira, dia 16, a Operação Draco 107, com o objetivo de dar cumprimento a sete mandados judiciais em Teresina e dois em Pedro II.





Em Teresina equipes do Draco cumpriram mandados em todas as zonas da capital e prenderam uma idosa conhecida como “vovó da facção”, no bairro Dagmar Mazza, juntamente com sua filha, ambas acusadas de envolvimento com organizações criminosas, segundo Draco.





“Quatro pessoas presas, incluindo uma mãe e uma filha. Uma idosa conhecida como ‘vovó da facção’. Essa mulher tinha sido presa, vinha sendo investigada. Hoje a gente foi cumprir dois mandados judiciais, as duas presas. Ela responde a um núcleo responsável pela tomada de decisões, além de trabalhar no tráfico. Uma situação muito triste. Uma idosa com envolvimento claro com uma facção criminosa”, disse o delegado Charles Pessoa.





O coordenador do Draco destacou ainda a presença de menores na casa onde a idosa e a filha praticavam o tráfico de drogas em Teresina. “Dentro da residência tinha duas crianças, uma de oito anos, outra com dois ou três anos, e todas essas ações criminosas aconteciam em frente as crianças. A criança de oito anos disse que tinha conhecimento das ações”, completou o delegado Charles Pessoa.





Fonte: Pi24h

Foto: Operação 108 do Draco em Teresina e Pedro II