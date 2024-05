CACHORRO SALVO DE ENCHENTE NO RS FICA "NADANDO" NO AR APÓS RESGATE; VEJA VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cachorro “nadando” no ar após ser resgatado de uma enchente no Rio Grande do Sul. Uma voluntária disse que cachorros resgatados ficam traumatizados. “A gente levanta e eles ficam nadando no ar. Cada cachorro que sai do barco fica por horas assim”.





No vídeo, o cachorro resgatado faz o movimento para continuar nadando enquanto é carregado por uma voluntária. Pelo menos 20 mil animais já foram resgatados desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária.





Os animais resgatados são direcionados para abrigos, lares temporários e ONGs. Governo do RS disponibilizou caixas de transporte pet, ração, chips e insumos para atendimento, além de veículo, barco e suporte logístico para acesso da equipe às regiões alagadas.





Fonte: UOL

Um vídeo que circula nas redes mostra um cachorro "nadando" no ar após ser resgatado de uma enchente no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/lH0Igt2oiQ — 98 FM Natal (@98FMNatal) May 13, 2024