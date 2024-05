Homem é detido com espada após esfaquear pessoas

Um homem foi preso após esfaquear várias pessoas no leste de Londres, no Reino Unido, na manhã desta terça-feira (30). Um menino de 14 anos morreu no ataque e outras quatro pessoas foram internadas, incluindo dois policiais.



Os ataques ocorreram perto da estação de metrô de Hainault, localizada em Londres. O suspeito empunhava uma espada.

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra um homem usando um moletom amarelo, carregando uma grande espada enquanto caminha entre várias casas no bairro. O agressor, um homem de 36 anos, foi perseguido e preso em seguida, segundo a polícia londrina.

De acordo com o tabloide londrino “Daily Mail”, o suspeito bateu um carro na fachada de uma casa no bairro de Hainault. Em seguida, com uma espada em punho, ele atacou pessoas que passavam pela rua, incluindo dois policiais e um pedestre.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, descreveu o ataque em Hainault como “chocante” e disse que “tal violência não tem lugar nas nossas ruas”.

Em comunicado, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse estar devastado com a notícia e que haveria reforço policial na área. “Os policiais e serviços de emergência mostraram o melhor de nossa cidade — correndo em direção ao perigo para proteger outros, e eu os agradeço do fundo do meu coração”, comentou.

Segundo o Escritório de Estatísticas Nacionais, crimes com armas brancas têm se tornado mais frequentes em toda a Inglaterra e País de Gales há mais de uma década. Os crimes com faca registrados pela polícia até setembro de 2023 cresceram 5%, para quase 49 mil delitos, em relação ao ano anterior, de acordo com os dados.

