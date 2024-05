WhatsApp deixa de funcionar em 35 modelos de celular a partir desta quarta (1º)

O WhatsApp deixa de funcionar plenamente em vários aparelhos celulares a partir desta quarta-feira (1º), por não mais suportarem a ferramenta. Estão incluídos diversos modelos que funcionam com o sistema operacional Android, incluindo marcas como Sony, Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, Lenovo e Huawei – e até alguns modelos de iPhone.





O que acontece, na prática, é que os usuários com esses aparelhos deixam de ter acesso a atualizações do sistema e suporte técnico de modo geral, e com isso podem ter o uso do aplicativo comprometido, sem uma solução viável.





WhatsApp deixa de funcionar em modelos antigos





Com isso, a recomendação para quem tem um desses aparelhos é realizar um backup das conversas salvas no seu WhatsApp, para que os registros não se percam. É possível transferir o banco de dados do usuário para um novo modelo, caso isso seja viável.





Confira abaixo a lista dos 35 modelos de aparelhos celulares que não mais suportam o funcionamento do WhatsApp:





Modelos Samsung





Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 e Galaxy Express 2.





Modelos LG





Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro e Optimus G.





Modelos Motorola





Moto X e Moto G





Modelos Sony





Xperia Z1 e Xperia E3.





Modelos Lenovo





Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 e Lenovo P70.





Modelos iPhone





iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 e iPhone 6.





Modelos Huawei





Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 e Huawei Y625.





