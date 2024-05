Motorista de 'trenzinho' perde controle, desce ribanceira e deixa homem preso às ferragens

O motorista de um trenzinho usado em passeios infantis perdeu o controle, desceu uma ribanceira e deixou um homem preso às ferragens na rodovia CE-362, entre as cidades de Senador Sá e Massapê, no interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (7).



Segundo moradores da região, apenas uma pessoa estava no veículo. Ela foi resgatada por populares e encaminhada ao hospital.

A Polícia Militar foi acionada ao local e fez os primeiros levantamentos sobre o caso. Não há informações sobre as causas do acidente.

G1 Ceará