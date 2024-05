Pesquisa: 61% temem ser punidos se exercerem liberdade de expressão no Brasil

As entrevistas foram realizadas entre 27 de abril e 01 de maio deste ano.

Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (07), aponta que a maioria da população, 61%, teme ser punida por falar ou escrever o que pensa.





Apenas 32,4% dos entrevistados pelo instituto declaram poder falar ou escrever o que pensa. Outros 6,6% se enquadram em “não sabe/não opinou”.





As entrevistas foram realizadas entre 27 de abril e 01 de maio deste ano. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.





Veja os números da pesquisa:

De acordo com o levantamento, a percepção de que os brasileiros não são livres para falar e escrever o que pensam é majoritária em todas as faixas etárias de entrevistados, mas entre as pessoas de 35 a 44 anos essa convicção chega aos 65,1%.





Considerando os entrevistados por sexo, 60,5% dos homens e 61,5% das mulheres também não acreditam no exercício da liberdade de expressão “garantida” pela Constituição.





Também acham que podem ser punidos se exercitarem a liberdade de falar ou escrever tanto os brasileiros com escolaridade limitada ao ensino fundamental (60,2%) quanto aqueles de formação de nível superior (62,2%).





Católicos (61% dos entrevistados) e evangélicos (64,5%) também compartilham o temor de punição por falarem e escreverem o que pensam, assim como os brasileiros economicamente ativos (61,6%) quanto inativos (60,1%).





Aqui, o detalhamento da pesquisa:



Fonte: Diário do Poder