Motorista passa com o carro em cima de mulher após briga

Câmeras de segurança registraram quando um motorista passou com o carro duas vezes em cima de uma mulher de 67 anos, após uma briga em frente a uma distribuidora de bebidas, na capital goiana. O homem que conduzia o veículo foi preso. Já a vítima, identificada como Anália Antônia Mendanha, foi encaminhada ao hospital.





O caso aconteceu na última quinta-feira (2/5), no Setor Jardim Europa. Segundo a Polícia Militar, o motorista foi preso no dia seguinte ao atropelamento e levado à Central de Flagrantes. De acordo com a corporação, a mulher não era o alvo do condutor e também não tinha relação com a briga.





A mulher fraturou a bacia e está internada no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em estado regular. Segundo o hospital, ela foi admitida na emergência e agora está internada na enfermaria. A família dela pede por Justiça. O caso está sendo investigado pelo delegado Rilmo Braga, da Polícia Civil.





Segundo informações da PM, ao ser abordado, o suspeito afirmou que tinha bebido e discutido com homens que estavam na distribuidora e que o objetivo era atropelá-los.





O homem confessou o crime e disse que não tinha nenhum tipo de problema com a vítima. Já à Polícia Civil, o suspeito afirmou que o atropelamento foi culposo e que ele não tinha a intenção de matar.





Metrópoles