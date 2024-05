HOMEM M4TA EX-COMPANHEIRA E FILHA A FACADAS

Mãe e filha, de 35 e 18 anos, foram mortas a facadas na noite deste domingo (5) em Itajubá (MG). O suspeito é ex-companheiro da mulher de 35 anos. Ele também morreu.





De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o suspeito foi até a casa da ex para matá-la. No local, ele foi recebido pelos filhos da mulher, que tentaram impedir a entrada dele na casa da família.





Ainda de acordo com a PM, o suspeito então esfaqueou os dois filhos da mulher. Uma jovem de 18 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O rapaz teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital.





Após ferir os filhos da ex-companheira, o suspeito conseguiu entrar na casa e esfaquear a mulher. Ela também não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Ainda segundo a PM, o suspeito também morreu. A polícia informou que a perícia não conseguiu constatar se ele teria tirado a própria vida ou se teria sido agredido após matar as vítimas.





G1