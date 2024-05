Presos faccionados suspeitos de ameaçar delegado no Piauí

Os membros do Bonde do 40 ameaçaram durante o live o delegado Charles Pessoa.

A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em ação integrada com a Força Tarefa de Parnaíba, prendeu na manhã desta sexta-feira, dia 24, dois faccionados do Bonde dos 40 suspeitos de ameaçar o delegado Charles Pessoa durante uma live com o promotor Rômulo Cordão no Instagram.





O delegado e o promotor discutiam ações de enfrentamento às facções criminosas quando os acusados entraram na live e se autodeclararam membros do Bonde dos 40 e ameaçaram o delegado do Draco. Um deles disse que o delegado iria “mamar”, gíria que significa “morrer” ou “vamos matar”.





A operação Draco 122 cumpre oito mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão em Teresina e José de Freitas. Na capital, a ação está acontecendo nos bairros Três Andares, Mafrense, Santa Maria da Codipi e Vila Uruguai.





A operação também contou com o apoio da Força Estadual de Segurança Pública (Feisp), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão Especial de Policiamento do Interior (Bepi) e do Batalhão de Operações Aéreas (Bopaer) da Polícia Militar do Piauí, 10ª Delegacia de Polícia Civil e da Guarda Municipal de Teresina.





Fonte: Pi24h