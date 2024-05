Sobem para 83 os mortos em desastre que afeta 873 mil gaúchos

Temporais deixaram 291 feridos, no desastre climático causado por temporais que afetam 364 cidades gaúchas.

O desastre climático causado por temporais no Rio Grande do Sul já causou 83 mortes confirmadas e tem 4 óbitos em investigação, na catástrofe que atinge 364 cidades gaúchas, afetando a vida de mais de 873 mil pessoas. Os dados são do balanço mais atualizado, divulgado às 12h desta segunda-feira (6), pela Defesa Civil estadual.





O órgão do governo de Eduardo Leite (PSDB) registrou que há 111 pessoas desaparecidas e 291 feridos, por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde a ultima segunda-feira (29) e deixaram mais de 129 mil desalojados.





O governador recebeu ontem uma comitiva de líderes dos Poderes da República, liderada pelo presidente Lula (PT), a quem expôs o quadro de calamidade que deixou, por exemplo, mais de 800 mil vítimas sem água e parte das vítimas sem energia. As autoridades preparam uma estratégia de ‘pós-guerra’ para ações efetivas de socorro às vítimas e reconstrução das centenas de cidades atingidas.





A Defesa Civil estadual garantiu que tem atuado para atender a população afetada e promover a segurança das vítimas. E orienta as pessoas a se cadastrarem para receberem os alertas meteorológicos, enviando o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após uma confirmação ser enviada, o número ficará disponível para receber as informações, sempre que elas forem divulgadas.





“Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui . Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples ‘oi’. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual”, explica o órgão.

Veja os números do boletim das 9h desta segunda (6):





Municípios afetados: 364

Pessoas em abrigos: 20.070

Desalojados: 129.279

Afetados: 873.275

Feridos: 291

Desaparecidos: 111

Óbitos confirmados: 83

Óbitos em investigação*: 4





Veja onde foram registradas as mortes confirmadas e em apuração:





Confirmados:





Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (1)

Capela de Santana (1)

Capitão (1)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (2)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)





Óbitos em investigação*:





Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (1)





*Está sendo apurado se os óbitos têm relação com os eventos meteorológicos.