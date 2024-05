SOBRINHO DE DILMA DIVULGA DADO FALSO PRA ELOGIAR GOVERNO LULA

Pedro Rousseff, sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, fez uma publicação no X exaltando o governo Lula por “anunciar um repasse de R$ 100 milhões para pagar auxílio para todos os motoristas da Uber afetados” no Rio Grande do Sul. A notícia, porém, é falsa.





A publicação feita no dia 23 de maio recebeu uma notificação dos usuários da rede social com a correção. O governo federal não ofereceu nenhum benefício para os motoristas de aplicativos, pelo contrário, a Uber anunciou uma doação de R$ 500 para cada motorista.





Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto na semana passada, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, anunciou a entrega de um auxílio de R$ 500 para 20 mil motoristas, o que totaliza R$ 10 milhões. Não há participação do governo federal nesta ação.





O sobrinho-neto de Dilma Rousseff tem iniciado sua carreira política, ele é integrante do Conselho Municipal de Juventude (COMJUVE), da prefeitura de Belo Horizonte, e faz parte de uma corrente do Partido dos Trabalhadores conhecida como Construindo um Novo Brasil (CNB).





Fonte: Pleno News