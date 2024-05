Vídeos mostram militares do Exército ilhados no RS (assista)

As imagens viralizaram nas redes sociais; a Força Nacional ainda não comentou o incidente.

Desde o dia 30 de abril, o Rio Grande do Sul enfrenta intensas chuvas que causaram enchentes severas, mortes e destruição. Durante uma missão de resgate, soldados do Exército brasileiro foram flagrados ilhados enquanto barcos civis de voluntários atravessavam com tranquilidade, conforme mostram vídeos divulgados nas redes sociais.





As imagens, que viralizaram neste domingo, 12, foram capturadas pelo gaúcho Fernando Castro. Ele registrou os soldados isolados, sentados sobre seus caminhões, quase completamente submersos pela água.