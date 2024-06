Bateria de celular explode durante manutenção em assistência técnica no Ceará

A bateria de um celular explodiu durante a troca do equipamento em uma assistência técnica no Centro de Boa Viagem, no interior do Ceará. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (7) .





Conforme Eridan Alves, um dos proprietários da assistência técnica, o casal havia levado o celular para fazer a troca da bateria, pois ela estava descarregando muito rápido. Enquanto realizava o serviço, a bateria antiga explodiu.





"O técnico removeu a bateria antiga e deixou em cima da bancada. Enquanto ele colocava a nova no aparelho, a bateria velha explodiu. Para evitar que o fogo atingisse outros equipamentos, ele usou uma espátula para jogá-la o chão", disse Eridan Alves.





Ainda segundo o empresário, momentos depois o fogo apagou sozinho, e ninguém ficou ferido.





G1 Ceará