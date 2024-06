Humilhado nas urnas, Macron dissolve legislativo francês

Seu partido teve menos da metade dos votos conquistados pela direita.

Um dos principais derrotados nas eleições para o Parlamento Europeu, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou neste domingo (9) a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de eleições legislativas do seu país, após as primeiras projeções indicarem um avanço significativo de partidos conservadores no continente.





A direita La France Revient, liderada poor Marine Le Pen, obteve 32,4% dos votos, mais que o dobro dos 15,2% do “movimento” Renaissance, de Emmanuel Macron. O desempenho do Partido Socialista francês foi ainda pior: somou apenas 14,3%.





Na Bélgica, o primeiro-ministro liberal Alexander de Croo anunciou sua renúncia depois da divulgação dos resultados indicando a vitória da direita.





(Diário do Poder)