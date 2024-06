Quiteriense dono de bar no Rio de Janeiro é executado com mais de 20 tiros em via movimentada

Um quiteriense de 33 anos foi morto a tiros na manhã deste domingo (09/06) em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Antônio Gaspazianne Mesquita Chaves, segundo testemunhas, era o dono do Bar Parada Obrigatória, a poucos metros do local do crime.





A vítima estava em um carro quando, na esquina das ruas Teodoro da Silva e Souza Franco, dois homens encapuzados, em uma moto, emparelharam e abriram fogo. Foram pelo menos 20 tiros, que perfuraram o para-brisa dianteiro e uma janela do lado do carona do veículo.





A cena do crime, em frente a um colégio, foi marcada pela presença de cápsulas das balas disparadas contra o empresário, encontradas pelos policiais.





A Polícia Civil vai investigar se o crime tem ligação com a contravenção. Segundo o jornal O Globo, após o fato, máquinas caça-níqueis foram apreendidas no bar que ele seria sócio.





Em abril do ano passado, o estabelecimento foi palco de uma disputa entre dois bicheiros no Rio, cujo atentado deixou duas pessoas feridas.





Via Blog A Voz de Sta. Quitéria