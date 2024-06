Em leilão, Neymar lamenta lesão, especula volta ao Santos e revela torcida no Bola de Ouro: "É dele"

Anfitrião da 4ª edição do Leilão Beneficente de seu instituto, Neymar Jr abriu o jogo na noite desta segunda-feira, 3, ao comentar sobre a lesão que o deixou fora da temporada pelo Al-Hilal. O camisa 10 também especulou sobre uma possível volta ao Santos e revelou para quem vai sua torcida pela Bola de Ouro.





Ao chegar no evento, sediado no Clube Monte Líbano, em São Paulo, o craque brasileiro lamentou a lesão, uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, que já o deixa fora dos gramados há sete meses: "É dolorida [a recuperação], muito sofrimento ao longo desses meses, mas estou me recuperando".





Neymar também lamentou a ausência na próxima edição da Copa América, que acontece nos Estados Unidos, entre 20 de junho a 14 de julho. "Vai ser triste, é muito ruim ficar de fora. Espero que o Brasil possa ganhar, tem time para isso, jogadores de muita qualidade. Estarei na torcida".





O craque também revelou para quem vai sua torcida na premiação da Bola de Ouro de 2024, ainda sem data definida. "Quanto ao Vini Jr, obviamente acho que é dele, estou na torcida. Mandei mensagem antes do jogo e depois, é um menino que amo de paixão, um grande amigo que o futebol me deu e que com certeza será coroado com a Bola de Ouro. Está carregando a bandeira do nosso país ao redor do mundo".





Possível retorno ao Santos





Visando o desempenho esportivo para a Copa do Mundo de 2026, Neymar foi questionado sobre uma possível volta ao Santos em 2025 e tratou de desmentir boatos: "O que falaram é totalmente mentira, não tem nada planejado, tenho mais um ano de contrato com o Al-Hilal, espero fazer uma grande temporada, infelizmente fiquei fora nessa última".





"Vamos viver pouco a pouco, tem muito tempo pela frente, é óbvio que o Santos é meu time do coração e espero voltar um dia", disse Neymar, para expectativa do torcedor do Peixe.





Sobre a realização do leilão, o craque exaltou a oportunidade de ajudar os atendidos pelo Instituto Neymar Jr: "Muito feliz de estar fazendo o leilão mais um ano, a gente espera arrecadar uma quantia para continuar ajudando muitas crianças e famílias".





Terra