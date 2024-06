REAL MADRID OFICIALIZA A CONTRATAÇÃO DE KYLIAN MBAPPÉ; VEJA VÍDEO

O Real Madrid divulgou um vídeo para anunciar a contratação de Kylian Mbappé. O clube oficializou nesta segunda-feira (3) a chegada do atacante francês. Em suas redes sociais, o clube compartilhou um vídeo para anunciar a contratação do mais novo reforço do clube.





O clube divulgou um vídeo com uma série de gols marcados por Mbappé ao longo de sua carreira. Nas imagens, lances do jogador com as camisas do Mônaco, Paris Saint-Germain e na seleção francesa.





O atacante ex-PSG assinou com a equipe treinada por Ancelotti por cinco temporadas. O clube merengue também divulgou uma nota sobre a contratação. “O Real Madrid C.F. e Kylian Mbappé chegaram a um acordo pelo qual ele será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas”, escreveu o clube.





A apresentação de Mbappé no Real Madrid deve ocorrer após a Eurocopa.





Fonte: Metrópoles

⏯️ Real Madrid oficializa a contratação de Kylian Mbappé



Em suas redes sociais, o clube compartilhou um vídeo para anunciar a contratação do mais novo reforço do clube pic.twitter.com/nNSata8I87 — Metrópoles (@Metropoles) June 3, 2024