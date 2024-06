Leilão de Neymar bate recorde e arrecada R$ 21 milhões

O leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., ocorrido na noite de segunda-feira, 3, arrecadou R$ 21 milhões. Os números foram revelados por Nadine Gonçalves, presidente da organização e mão do jogador. O valor é mais que o dobro arrecadado na última edição do evento, em 2023, quando bateu R$ 10 milhões.





Foram 24 lotes disponíveis com itens raríssimos, como a camisa do último jogo de Pelé, assinada pelo Rei do Futebol, que morreu em dezembro de 2022, e uma chuteira de ouro 18 quilates.





O valor arrecado será destinado aos assistidos pelo Instituto, que é uma associação civil sem fins lucrativos, que busca ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias, em situação de vulnerabilidade social. Fundado em 2014, a instituição atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 18 anos.





Em conversa com a imprensa durante o evento, Neymar exaltou a oportunidade de ajudar: "Muito feliz de estar fazendo o leilão mais um ano, a gente espera arrecadar uma quantia para continuar ajudando muitas crianças e famílias".





Veja os itens que foram vendidos no leilão: