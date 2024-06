Homem é ferido e preso após roubo e tentativa de assalto a policiais em Santa Maria

Na noite de segunda-feira (3), um homem de 33 anos foi ferido por um disparo e preso após roubar uma farmácia na Rua Maranhão, no Bairro Pinheiro Machado, em Santa Maria. Em seguida, ele tentou assaltar dois policiais do setor de inteligência da Brigada Militar.





O suspeito, armado com um simulacro, abordou uma viatura discreta da polícia estacionada na Rua João Lino Preto. Os policiais reagiram e atingiram o homem na nádega esquerda.





De acordo com o relato da ocorrência, após roubar dois celulares e aproximadamente R$ 800 da farmácia, o suspeito fugiu e, ao avistar o veículo dos policiais, anunciou um novo assalto. Uma viatura em patrulhamento foi informada via rádio sobre o assalto e a detenção do suspeito pelos policiais à paisana, deslocando-se imediatamente ao local.





Os policiais à paisana explicaram que estavam monitorando a área para uma possível fuga quando o homem, portando o simulacro, abordou-os e ordenou "perdeu". Nesse momento, os policiais reagiram, ferindo o suspeito, que foi imobilizado, socorrido e levado ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), onde permanece sob custódia da Brigada Militar.





O funcionário da farmácia reconheceu os objetos apreendidos e, através das câmeras de segurança, identificou o suspeito como o autor do assalto.





O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e está sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia de Santa Maria, coordenada pelo delegado Gabriel Gonzales Zanella.





Terra