Gás de cozinha fica mais caro a partir desta terça (4); veja valores

O preço do gás de cozinha na Paraíba terá um acréscimo de R$ 5 a partir desta terça-feira (4), conforme informações do Sindicato dos Revendedores de Gás GLP da Paraíba (Sinregás). O aumento tem como objetivo recompor os custos para as empresas do setor.





De acordo com o sindicato, o botijão de gás de 13 kg sofrerá um aumento de 5%, o que representa cerca de R$ 5 em comparação com os valores praticados atualmente no mercado. A expectativa é que os preços fiquem em torno de R$ 110,00 à vista e R$ 115,00 a prazo.





Além da recomposição dos custos para as empresas do ramo, o aumento também está relacionado às disputas judiciais coletivas da categoria, aplicadas no mês de março pelas revendedoras de gás.





Este é o segundo reajuste no preço do gás de cozinha em 2024. O primeiro ocorreu em janeiro, quando o sindicato aprovou um aumento de R$ 3 com base no retorno da cobrança integral do PIS/Cofins.





Via Terra Brasil Notícias